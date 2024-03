© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: ministro Esteri Polonia, militari dei Paesi Nato sono già nel Paese - Militari dei Paesi della Nato “sono già in Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski. Il ministro ha partecipato a un dibattito organizzato in occasione del 25esimo anniversario dell’adesione della Polonia alla Nato. Durante il suo intervento, Sikorski ha dichiarato: “Soldati dei Paesi della Nato sono già in Ucraina e vorrei cordialmente ringraziare gli ambasciatori di quei Paesi che si sono assunti questo rischio”, ha detto il ministro degli Esteri durante l’evento al Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco. (segue) (Res)