© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Stoltenberg, resa non è pace, sostegno deve continuare - La resa dell'Ucraina non porterà alla pace. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa assieme al premier svedese, Ulf Kristersson, a Bruxelles. "Il nostro sostegno all'Ucraina salva vite umane e deve continuare. Il presidente Putin ha iniziato questa guerra e potrebbe farla terminare oggi. Ma l'Ucraina non ha questa possibilità, la resa non è pace", ha detto. "Dobbiamo continuare a rafforzare l'Ucraina per dimostrare al presidente Putin che non otterrà ciò che vuole sul campo di battaglia, ma che deve sedersi e negoziare una soluzione in cui l'Ucraina sia riconosciuta, e prevalga come nazione sovrana e indipendente", ha concluso Stoltenberg. (segue) (Res)