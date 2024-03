© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Sanchez, i fanatici non potranno mai distruggere segni distintivi dell'Europa unita - La democrazia, lo stato di diritto e i diritti sociali sono i segni distintivi di un'Europa unita che i fanatici, a prescindere dal loro orientamento, non potranno mai distruggere. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, rendendo omaggio alle vittime degli attentati jihadisti dell'11 marzo 2004 a Madrid durante la cerimonia di commemorazione tenutasi presso la Galería de las Colecciones Reales della capitale. "Che i valori della pace, della coesistenza, della verità e della giustizia ci guidino in questo sforzo, ricordando sempre le vittime, di cui invochiamo la memoria oggi, ogni 11 marzo e ogni giorno dell'anno", ha aggiunto il premier. "Chiunque abbia conosciuto in prima persona quella manifestazione estrema di violenza non la dimenticherà mai, così come non la dimenticheranno mai città come New York, Londra, Parigi, Nizza, Barcellona, Oslo, Bruxelles e tante altre", ha proseguito il capo dell'esecutivo. "In quella terribile mattina, l'incredulità ha lasciato il posto al dolore, alle terribili immagini dei telefoni cellulari che squillavano tra le masse di ferro, al silenzio di spazi percorsi quotidianamente da migliaia di persone, all'angoscia e all'incertezza di sapere se un padre, una figlia o un fratello fosse su quei treni", ha ricordato Sanchez. (Res)