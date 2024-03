© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: ambasciatore a Washington, contiamo su Usa per esplorare risorse Mar Cinese Meridionale - Le Filippine contano sugli Stati Uniti e i loro alleati per l’esplorazione delle risorse energetiche nel Mar Cinese Meridionale, rivendicato nella quasi sua totalità dalla Cina. Lo ha dichiarato l’ambasciatore filippino a Washington, Jose Manuel Romualdez, in un’intervista all’emittente “Bloomberg” nella quale ha spiegato come Manila stia cercando di far fruttare anche sul piano economico i crescenti legami di sicurezza con gli Stati Uniti. “Stiamo lavorando intensamente con i nostri alleati, non solo gli Stati Uniti ma anche il Giappone e l’Australia”, ha sottolineato il diplomatico. Secondo Romualdez, le Filippine stanno prendendo in considerazione diverse opzioni per sfruttare le risorse del Mar Cinese Meridionale, in particolare gas e petrolio. Tra queste il coinvolgimento di compagnie energetiche statunitensi, ma anche iniziative congiunte con altri Paesi rivieraschi come il Vietnam. Le Filippine importano attualmente quasi tutto il carburante di cui il Paese ha bisogno e da anni cercano di avviare attività di esplorazione nelle acque contese del Mar Cinese Meridionale, anche attraverso un accordo con la Cina. I negoziati con Pechino sono però in fase di stallo, e l’aumento delle tensioni tra i due governi non lascia prevedere una svolta positiva nei prossimi tempi. (segue) (Res)