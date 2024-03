© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: giurano 19 membri del governo di Shehbaz Sharif - Diciannove membri del governo del primo ministro Shehbaz Sharif hanno prestato giuramento oggi in una cerimonia officiata dal neopresidente della Repubblica, Asif Ali Zardari. Non sono ancora stati assegnati i ministeri. Comunque 18 hanno giurato come ministri e una, l’unica donna, Shaza Fatima Khawaja, come sottosegretaria. Quasi tutti i ministri fanno parte del partito del premier, la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N): Ahsan Iqbal Chaudry, Khawaja Muhammad Asif, Qaiser Ahmed Sheikh, Mian Riaz Hussain Pirzada, Rana Tanveer Hussain, Azam Nazeer Tarar, Jam Kamal Khan, Amir Muqam, Sardar Awais Ahmad Khan Leghari, Attaullah Tarar, Mohammed Ishaq Dar, Musadik Masood Malik e Chaudhry Salik Hussain. Due – Dar e Malik – sono senatori, ma il loro mandato terminerà domani. Altri tre – Muhammad Aurangzeb, Ahad Khan Cheema e Syed Mohsin Raza Naqvi – non sono membri dell’Assemblea nazionale, la camera bassa, ma sono dei tecnici. La legge consente la nomina di ministri che non sono deputati, ma limita l’incarico a sei mesi, a meno che non vengano eletti (ad esempio in elezioni suppletive). Hanno giurato, inoltre, Khalid Maqbool Siddiqui del Movimento Muttahida Qaumi - Pakistan (Mqm-P) e Abdul Aleem Khan del Partito della stabilità del Pakistan (Ipp). (segue) (Res)