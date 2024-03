© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: cittadinanza, governo pubblica regolamento che dà via ad attuazione controversa riforma - Il ministero dell’Interno dell’India ha annunciato la pubblicazione del regolamento relativo alla discussa legge di riforma della cittadinanza – Citizenship (Amendment) Act o Caa – promulgata il 12 dicembre 2019. Con l’entrata in vigore delle regole attuative – Citizenship (Amendment) Rules – potrà iniziare la presentazione delle domande. La procedura sarà gestita online attraverso un portale dedicato. Il ministro dell’Interno, Amit Shah, aveva annunciato l’entrata in vigore della riforma, rimasta in un limbo per quasi quattro anni, prima delle elezioni per il rinnovo della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento, in programma ad aprile-maggio. La legge, che ha modificato la precedente, risalente al 1955, prevede un iter più rapido per induisti, giainisti, cristiani, sikh, buddisti e parsi scampati a persecuzioni religiose in Bangladesh, Pakistan e Afghanistan. (segue) (Res)