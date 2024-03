© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Estonia: incontro ministri Esteri, focus su cooperazione economica e sicurezza - La ministra degli Esteri del Giappone, Yoko Kamikawa, ha incontrato oggi l’omologo dell’Estonia, Margus Tsahkna, in visita a Tokyo, per un colloquio e una cena di lavoro. I due ministri hanno parlato del rafforzamento delle relazioni bilaterali e della partnership economica. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri giapponese. In particolare, si legge nella nota, Kamikawa e Tsahkna hanno discusso di come rafforzare la cooperazione nei settori delle tecnologie informatiche, delle start-up, della sicurezza informatica ed economica. Inoltre, hanno convenuto di promuovere la cooperazione tra il Giappone e l’area baltica nei tre pilastri della sicurezza, dell’economia e degli scambi interpersonali. (Res)