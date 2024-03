Violenza donne: a Milano 23 alloggi Aler a disposizione delle vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento permette di offrire alle donne vittime di violenza soluzioni abitative adeguate a costo zero per la durata di 5 anni. Al termine del periodo di copertura economica gli alloggi potranno rimanere a disposizione dei soggetti gestori dei CAV/CR con un canone di locazione concordato ex legge 431/98. Complessivamente, le risorse messe a disposizione di questa sperimentazione sono 1,5 milioni di euro. "La prevenzione e il contrasto alla violenza di genere - ha dichiarato l'assessore Elena Lucchini - è una priorità di Regione Lombardia. Per questo siamo impegnati nel costante potenziamento delle nostre reti territoriali. Sosteniamo progetti educativi e formativi con le scuole e l'università, abbiamo promosso protocolli per il gratuito patrocinio e un'intesa con le Prefetture e le Forze dell'ordine per un'adeguata attenzione nei confronti delle vittime di violenza. (segue) (Com)