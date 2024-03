Violenza donne: a Milano 23 alloggi Aler a disposizione delle vittime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso luglio, accogliendo un'esigenza emersa dai nostri Centri Antiviolenza e dalle Case Rifugio, abbiamo avviato una sperimentazione sociale e solidale che ci consente di individuare alloggi messi a disposizione dalle Aler da destinare alle donne vittime di violenza garantendo loro un concreto sostengo all'autonomia abitativa specialmente nel caso della presenza di figli minori e di persone con disabilità nel nucleo familiare". "Abbiamo aderito con grande coinvolgimento a questa iniziativa, garantendo la disponibilità di 23 alloggi in Milano e Provincia a favore dei Centri Anti Violenza e delle Case Rifugio per contribuire al supporto alle donne vittime di violenza nel loro percorso di rinascita e recupero dell'autonomia abitativa", ha aggiunto il presidente di Aler Milano Matteo Mognaschi. (Com)