Brasile: centrale binazionale Itaipu raggiunge produzione record di tre miliardi di MWh (2)

- I governi del Brasile e del Paraguay vivono attualmente una disputa sull'energia prodotta da Itaipu, visto che i Paesi non trovano da mesi l'intesa sulle tariffe dell'energia prodotta dalla centrale binazionale. A febbraio il Brasile aveva proposto una tariffa di 14,77 dollari per kilowatt e la trattativa è fallita, ma il Paraguay vuole aumentarla a 20,75 dollari per kilowatt. Il direttore della centrale, il brasiliano Enio Verri, aveva dichiarato che le discussioni a riguardo della tariffa sono divenute un "problema diplomatico". In base all'accordo, Paraguay e Brasile hanno diritto al 50 per cento ciascuno dell'energia prodotta dalla centrale idroelettrica Itaipu, obbligando però le parti a vendere al socio l'energia non utilizzata, a un prezzo preferenziale. Il Paraguay, la cui domanda è nettamente inferiore a quella del Brasile, lamenta i danni economici subiti dal fatto di dover cedere tutto l'eccesso a un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato. Il presidente del Paraguay, Santiago Pena, ha dichiarato settimana scorsa in un'intervista al quotidiano "Ultimahora" l'intenzione del Paese di aggiornare le tariffe. Pena ha sostenuto che "la posizione paraguaiana è chiara e ferma, in difesa di ciò che è meglio per il Paese". "La riduzione della tariffa da 22,60 dollari per kilowatt (in vigore dal 2009 al 2021) a 20,75 dollari per kilowatt nel 2022 e 16,71 dollari per kilowatt nel 2023 ha rappresentato una diminuzione netta dei ricavi di circa 371 milioni di dollari in appena due anni", ha spiegato il presidente del Paraguay, precisando che "non esiste alcun tipo di contropartita o compensazione aggiuntiva per il nostro Paese". (Brs)