Ucraina: Casa Bianca, Biden rispetta il Papa ma Mosca ha interesse a negoziare la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha “grande rispetto” per Papa Francesco, ma la Russia finora “non ha dimostrato di avere alcun interesse a porre fine alla guerra in Ucraina”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” un portavoce della Casa Bianca, interpellato dopo che il Papa ha esortato le autorità di Kiev ad avere “il coraggio di alzare bandiera bianca e negoziare” una pace con Mosca. “Gli Stati Uniti si uniscono alle preghiere del Papa per la pace: un obiettivo che potrebbe essere raggiunto anche subito, se la Russia accettasse di porre fine alla sua aggressione ingiustificata e ritirare le sue truppe dal territorio sovrano di un altro Paese”, ha detto il portavoce, aggiungendo che finora il Cremlino non ha mostrato di avere “alcun interesse” a porre fine al conflitto. (Was)