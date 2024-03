Ponte Stretto: Salvini, sarà opera ammirata in tutto il mondo, avanti tutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poverini, i signori del no non perdono occasione per coprirsi di ridicolo. Se ne facciano una ragione: il ponte degli italiani sarà un’opera ammirata e invidiata in tutto il mondo che, grazie alle decine di miliardi di investimenti programmati tra le due Regioni, collegherà Sicilia, Calabria, resto d’Italia ed Europa. Avanti tutta!". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a proposito di coloro, come il deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli, che si oppongono alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina perché sarebbe "Un furto di risorse". (Rin)