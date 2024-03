Cultura: Mollicone (Fd'I), bene accordo su gestione Teatro di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plaudo all'accordo sul Teatro di Roma che "spazza via una narrazione che voleva mettere contro gli enti locali e quelli nazionali. Con l'intesa tra il Ministero della Cultura, il Comune di Roma e la Regione Lazio rinasce la cultura della Capitale e l'istituzione del Teatro di Roma, anche con i teatri Valle, India e Torlonia. Auguro buon lavoro al Presidente, al Consiglio d'Amministrazione, al direttore De Fusco e al direttore generale che verrà". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. (Com)