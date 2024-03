Gaza: Usa consegnano nuovi aiuti umanitari via aria nel Nord della Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno paracadutato nuovi aiuti umanitari nel Nord della Striscia di Gaza, questo pomeriggio. Lo ha annunciato il Comando centrale Usa in una nota, aggiungendo che il lancio è stato effettuato dai militari statunitensi con un aereo C-130. “Sono stati consegnati 27.600 pasti già pronti e circa 25.900 bottiglie d’acqua”, hanno precisato le autorità di Washington, aggiungendo che sono in programma nuovi lanci nei prossimi giorni. (Was)