Roma: controlli in zona Termini, 3 arresti e 11 denunce (2)

- I carabinieri della compagnia di Roma Centro, invece, hanno arrestato un 55enne romeno che, a seguito di controllo all’interno della stazione Termini, è risultato autore di reingresso illegale nel territorio nazionale, prima dei previsti 5 anni, essendo già stato destinatario di un decreto di allontanamento dal territorio nazionale notificatogli lo scorso 8 dicembre 2023. In manette è finito anche un 45enne romeno, senza fissa dimora, fermato da un addetto alla sicurezza e affidato ai carabinieri del nucleo scalo Termini prontamente intervenuti, sorpreso a rubare alcuni profumi da un negozio all’interno della Galleria Forum Termini. Nel corso dei controlli presso gli ingressi della stazione, i militari hanno denunciato 3 persone per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma e altre 2 per inosservanza del Dacur, emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. Altre due persone sono state denunciate per furto consumato all’interno di un supermercato in via Marsala e una perché trovata in possesso di un coltello in tasca. Sanzionate, infine, 6 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro. (Rer)