Mozambico: cade un fulmine nella provincia di Nampula, quattro morti e tre feriti

- Quattro persone sono morte e altre tre sono ferite dopo essere state colpite da un fulmine in Mozambico. Lo riferisce la stampa locale, precisando che l'incidente è avvenuta nella città settentrionale di Mogincual, nella provincia di Nampula. Nel frattempo le province meridionali e centrali di Gaza, Inhambane, Sofala e Zambezia sono state messe in allerta per forti temporali attesi per le prossime ore, in vista dell'arrivo della tempesta Filipo, che ha già raggiunto la costa del Mozambico e potrebbe evolversi in una violenta tempesta tropicale, prima di disperdersi nuovamente in mare. Si è già registrato un aumento delle precipitazioni e si temono smottamenti. L'Istituto nazionale di meteorologia del Mozambico (Inam) ha emesso un'allerta affinché barche e imbarcazioni prendano precauzioni. I disastri naturali sono comuni in Mozambico, in particolare durante la stagione delle piogge e dei cicloni, che va da ottobre ad aprile. (Res)