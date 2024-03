Lavoro: ministero, crescono attivazioni e trasformazioni verso tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contratto a tempo indeterminato risulta attraente, in un contesto di aumento delle attivazioni e di trasformazione delle aree di "movimento" dei lavoratori nel mondo del lavoro. E' quanto di legge sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La nota trimestrale relativa al quarto trimestre 2023, elaborata sulla base delle rilevanze emerse dal sistema informativo statistico delle Comunicazioni obbligatorie del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, evidenzia l’aumento del 3,3 per cento delle attivazioni di contratti di lavoro rispetto allo stesso periodo del 2022 (+96 mila contratti), con 2 milioni e 167 mila lavoratori coinvolti (+121mila individui coinvolti rispetto al IV trimestre 2022). Attivazioni in crescita anche su base annua: un +3,5 per cento che risulta in aumento anche rispetto al tasso annuo registrato in corrispondenza del trimestre precedente (+2,9 per cento). (segue) (Rin)