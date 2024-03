Lavoro: ministero, crescono attivazioni e trasformazioni verso tempo indeterminato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positivo anche il flusso trimestrale in entrata verso il tempo indeterminato, che mostra una crescita tendenziale di 8 mila unità (+1,2 per cento), spiegato sia dall’aumento delle attivazioni con contratti di tipo permanente (+7 mila) sia delle trasformazioni (pari a mille). Una risposta anche all'importante distanza tra le competenze cercate dalle imprese e quelle offerte per cui, soprattutto in alcuni settori, il contratto permanente è lo strumento per mantenere in azienda gli addetti impiegati. Come indiretta conferma di questo trend, il confronto tendenziale delle variazioni per durata del rapporto di lavoro mostra come la crescita delle cessazioni osservata nel quarto trimestre 2023 (per un totale di 3 milioni e 769 mila e +4,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022) coinvolga in particolare i contratti tra 31 e 365 giorni di durata, mentre tutti gli altri registrano un decremento. In particolare, in flessione le cessazioni promosse dai datori di lavoro, in particolare per licenziamento (-4,1 per cento), mentre salgono le cessazioni al termine (+5,7 per cento). (Rin)