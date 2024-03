Serbia: lista opposizione centrosinistra presenta elenco richieste per miglioramento condizioni elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista elettorale riunita attorno alla coalizione di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" ha presentato un elenco di richieste per migliorare le elezioni nel Paese balcanico in vista del prossimo voto amministrativo. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rts". Il deputato Radomir Lazovic, a nome della coalizione, ha affermato che il documento "si appoggia" a quanto concordato in precedenza con l'iniziativa "ProGlas" e la lista elettorale "Milos Jovanovic, Nada per la Serbia". Tre le richieste presentate figurano la revisione delle liste elettorali, la revoca di tutti i membri del consiglio dell'Organismo di regolamentazione dei media elettronici (Rem) e il cambiamento della redazione dell'emittente radiotelevisiva pubblica "Rts". "L'Assemblea nazionale deve inoltre formare un organismo speciale, una commissione di controllo elettorale, di cui faranno parte l'opposizione, le organizzazioni della società civile e i rappresentanti del governo", ha dichiarato Lazovic in una conferenza stampa, aggiungendo che un'altra richiesta è che il governo faciliti il buon funzionamento della missione della Commissione europea e del Parlamento europeo che indaga sulle irregolarità. L'opposizione chiede infine che la tornata elettorale si svolga solo dopo che le richieste sul miglioramento delle condizioni elettorali saranno state attuate, così come che le elezioni amministrative locali e quelle di Belgrado si svolgano nello stesso giorno. (Seb)