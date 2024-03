Sanità: Rocca, con nuovo Umberto I Roma sarà riqualificata vecchia area, si lavora con Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla delocalizzazione dell’Umberto I di Roma, “c’ è un tavolo in corso, si stanno facendo le verifiche tecniche sulla destinazione. Un ospedale su 56 edifici non ha ragione di esistere. Serve un ospedale all'altezza dei medici e professori della Sapienza. Inoltre, trasferire l’Umberto I significa anche riqualificare, grazie ai fondi europei, l’attuale area del policlinico”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento al policlinico Umberto I di Roma. Il nuovo ospedale, molto probabilmente sorgerà sulla Tiburtina, non lontano dall'ospedale Pertini, nello stesso quadrante dove sarà realizzato il nuovo stadio della Roma, a Pietralata. Nella vecchia area, tra Castro Pretorio e Viale Regina Margherita, resterà un presidio a bassa intensità con circa 300 posti letto. Mentre le vecchie palazzine dovrebbero essere riqualificate e destinate alla Sapienza per residenze, laboratori e aule. "Gli ospedali simili, su più padiglioni, hanno dei costi maggiori: rispetto a un ospedale di simili dimensioni del nord Italia, costa 160 milioni di euro in più, ovvero di deficit – ha aggiunto Rocca -. L’operazione del nuovo Umberto I può concludersi in 5 anni. Tutto il disegno del nuovo ospedale sarà fatto insieme alla Sapienza. Non ci saranno passi in avanti. Lo stesso vale per il futuro dell’area attuale. Saranno mesi di dialogo intensi", ha concluso Rocca. (Rer)