Pesca: Lollobrigida, depositato ricorso a Corte Giustizia Ue su obbligo strumenti controllo

- In data odierna il governo italiano, su proposta del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ha depositato il ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, avverso il Regolamento Ue 2023/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 per quanto attiene ai controlli nel settore della pesca. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Rispetto al suddetto Regolamento, che, come noto, rende obbligatorio l'utilizzo da parte dei pescherecci di strumenti di controllo elettronico a distanza, in particolare telecamere a circuito chiuso (Cctv) e la registrazione elettronica delle catture, il governo Meloni aveva già espresso voto contrario in sede di approvazione. (segue) (Com)