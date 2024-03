Pesca: Lollobrigida, depositato ricorso a Corte Giustizia Ue su obbligo strumenti controllo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'Italia è la nazione che è stata maggiormente penalizzata dalle norme Ue sulla pesca - ha dichiarato Lollobrigida -. I nostri pescatori sono stati quelli più colpiti come dimostra il calo delle marinerie del 40 per cento che si è verificato nell'ultimo decennio. Avevamo promesso alle associazioni di settore e alle organizzazioni sindacali che avremmo verificato, insieme all'Avvocatura dello Stato, l'esistenza dei presupposti per impugnare il provvedimento e siamo abituati a mantenere le promesse. Il governo Meloni non è disponibile a subire decisioni che non ricercano un giusto equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e sociale e che peraltro riteniamo possano violare le norme sulla privacy dei pescatori, anche tenuto conto del principio di proporzionalità, nonché le regole della concorrenza".