Ue: approvata direttiva su lavoratori piattaforme digitali, il testo finale (2)

- Il testo concordato, spiega ancora il Consiglio dell'Ue, trova un equilibrio tra il rispetto dei sistemi lavorativi nazionali e la garanzia di standard minimi di protezione per gli oltre 28 milioni di persone che lavorano nelle piattaforme di lavoro digitali in tutta l'Ue. I principali elementi di compromesso ruotano attorno a una presunzione legale che aiuterà a determinare il corretto status occupazionale delle persone che lavorano nelle piattaforme digitali. A tal proposito, gli Stati membri stabiliranno la presunzione legale di occupazione nei loro ordinamenti giuridici, che scatterà quando saranno riscontrati fatti che indicano controllo e direzione. Tali fatti, continua la nota del Consiglio, "saranno determinati in base al diritto nazionale e ai contratti collettivi, tenendo conto della giurisprudenza dell'Ue". Inoltre, le persone che lavorano nelle piattaforme digitali, i loro rappresentanti o le autorità nazionali potranno invocare questa presunzione legale e sostenere di essere state classificate in modo errato e spetterà alla piattaforma digitale dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro. Inoltre, gli Stati membri forniranno indicazioni alle piattaforme digitali e alle autorità nazionali durante l'attuazione delle nuove misure. (segue) (Beb)