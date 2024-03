Ue: approvata direttiva su lavoratori piattaforme digitali, il testo finale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto con il Parlamento garantisce anche che i lavoratori siano debitamente informati sull'uso di sistemi di monitoraggio e di decisione automatizzati riguardanti, tra l'altro, la loro assunzione, le loro condizioni di lavoro e i loro guadagni. Il testo vieta inoltre l'uso di sistemi di monitoraggio e di decisione automatizzati per il trattamento di alcuni tipi di dati personali delle persone che svolgono attività di piattaforma, come i dati biometrici o il loro stato emotivo o psicologico. Per quanto riguarda le decisioni automatizzate, infine, sono garantite anche la supervisione e la valutazione umana, compreso il diritto di ottenere una spiegazione e una revisione di tali decisioni. Il testo dell'accordo sarà ora finalizzato in tutte le lingue ufficiali e adottato formalmente da entrambe le istituzioni. Una volta completate le fasi formali dell'adozione, gli Stati membri avranno due anni di tempo per incorporare le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale. La direttiva non sarà applicata al settore dei taxi, che è già normato dalle legislazioni nazionali. (Beb)