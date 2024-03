Sanità: al policlinico Umberto I a Roma nuovi macchinari da 9 milioni, Rocca "bel segnale" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro angiografi sono di diversa tipologia quale biplano, cardiologici in corso di installazione e vascolare installato presso la sala 4 del Dea. Sono tutti di ultima generazione e rispondenti in modo moderno, sicuro ed efficiente alle esigenze della radiologia interventistica clinica, neuroradiologica, cardiologica e operativa di una popolazione di pazienti, in continua crescita, affetti da tumori, ischemia dell'arto, stroke, emorragie e traumi. I cinque telecomandati - per due dei quali si stanno ultimando le operazioni di installazione presso la radiologia del Dea e la radiologia delle chirurgie - effettuano esami radiologici contrastografici indispensabili nella gestione dei pazienti sia in elezione che in urgenza. Prossimamente si effettuerà la messa a terra (21 per cento degli interventi finanziati) di un mammografo con tomosintesi, un angiografo cardiologico, un vascolare biplano, due telecomandati per esami di reparto e un telecomandato per gli esami del pronto soccorso. (segue) (Rer)