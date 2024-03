Sanità: al policlinico Umberto I a Roma nuovi macchinari da 9 milioni, Rocca "bel segnale" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prosegue con lo stato di avanzamento (14 per cento) per l'operatività di un tomografo computerizzato, un cardiologico e due telecomandati digitali per gli esami di reparto. "Siamo quasi al 70 per cento degli interventi programmati all'Umberto I di Roma con i 9 milioni di euro dei fondi del Pnrr. Abbiamo fatto installazioni di grandi tecnologie, come Tac, risonanze e angiografi - ha aggiunto il direttore generale del policlinico Umberto I, Fabrizio d'Alba –. Sono stati distribuiti in diversi padiglioni dell'ospedale nell'area dell'emergenza. Residuano ancora una tac due angiografi per la cardiologia oltre ad altre piccole tecnologie. Questo per noi è stata una boccata d'ossigeno, perché ha permesso di andare a fare una necessaria sostituzione di un parco macchine che ormai era troppo datato e non permetteva di garantire prestazioni adeguate agli standard. Noi nel corso del 2024 contiamo di completare tutte le installazioni previste dai finanziamenti del Pnrr", ha concluso d'Alba. (Rer)