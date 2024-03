Gaza: ambasciatore in Egitto Quaroni, Italia impegnata a mitigare crisi umanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Egitto ha evidenziato che l’Italia rimane “ferma nel suo impegno per fornire assistenza medica” alla popolazione della Striscia di Gaza. “Finora abbiamo trasferito in Italia un centinaio di bambini, ciascuno accompagnato da un parente. Questi bambini ricevono cure mediche complete presso strutture specializzate in tutto il Paese, inclusi ospedali”, ha spiegato Quaroni, ricodando che ieri un nuovo volo militare italiano ha evacuato altre 40 persone, tra cui 19 bambini, "confermando il nostro continuo impegno nel fornire assistenza immediata". “Un ruolo particolare lo ha avuto e continuerà ad averlo il personale dell'ambasciata d'Italia e quello dell'ospedale italiano Umberto I del Cairo. Desidero ringraziare tutti con tutto il cuore”, ha aggiunto l’ambasciatore, assicurando che “l’Italia resta impegnata a valutare la situazione ed esplorare le opzioni per portare più bambini possibili nel Paese per le cure nelle prossime settimane”. (segue) (Cae)