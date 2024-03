Giustizia: Faraone (Iv) su Consip, ora che cosa farà Nordio?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Hanno abbattuto il governo Renzi, e uno dei mezzi più rilevanti messo in pista, fu proprio il cosiddetto caso Consip". Lo scrive su X Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. "Dopo 7 anni, dopo inchieste giornalistiche martellanti, dopo il processo, è arrivata l'assoluzione per Tiziano Renzi e per Luca Lotti e la condanna per i pubblici ufficiali che crearono ad arte il caso. La domanda resta la stessa ed è sempre più urgente: caro ministro Nordio ci sei? Che fine hanno fatto le tue proposte? E da quelli che denunciano la cosiddetta 'legge bavaglio' ci aspettiamo il classico trafiletto", conclude. (Rin)