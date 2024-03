Mobilità: Valeriani (Pd), mozione per aumentare risorse al trasporto pubblico di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata la mozione al presidente Francesco Rocca e all'assessore regionale alla Mobilità, Fabrizio Ghera, "per aumentare le risorse del Fondo Nazionale Trasporti da assegnare alla città di Roma". Lo dichiara in una nota Massimiliano Valeriani, consigliere del Pd alla Regione Lazio. "Il Fondo Nazionale Trasporti ammonta a circa 5 miliardi di euro annui e al Lazio viene assegnato appena l'11,6 per cento, per un contributo totale di quasi 580 milioni di euro. A Roma il sistema di trasporto pubblico locale impegna complessivamente circa 720 milioni di euro ogni anno, di cui 470 milioni stanziati dal Comune capitolino e 250 milioni dalla Regione attraverso il Fondo Nazionale. Nel 2019, prima dell'inizio della pandemia da Covid-19, gli incassi da titolo di viaggio dell'Atac ammontavano a 300 milioni di euro – aggiunge il consigliere Pd – mentre oggi registrano una riduzione del 15 per cento e si attestano sui 255 milioni all'anno con una perdita di 45 milioni di euro". (segue) (Com)