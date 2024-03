Mobilità: Valeriani (Pd), mozione per aumentare risorse al trasporto pubblico di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del nuovo contratto di servizio 2024/2027 con Atac, il Campidoglio "ha già previsto un incremento di 30 milioni di euro - si legge - , ma le risorse appaiono ancora insufficienti per il sistema del trasporto pubblico della capitale d'Italia. Servirebbero, infatti, altri 100 milioni di euro per sostenere l'aumento dei costi, come energia, carburanti e materiali di ricambio. Pertanto - conclude Valeriani - ho presentato una mozione al presidente Rocca e all'assessore Ghera per promuovere, all'interno della Conferenza Stato-Regioni, tutte le iniziative necessarie per ottenere un aumento di 100 milioni di euro della quota del Fondo Nazionale Trasporti spettante al Lazio e da assegnare al Comune di Roma, anche per scongiurare un possibile incremento del costo dei titoli di viaggio per cittadini e turisti". (Com)