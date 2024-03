Milano: Bestetti (Fd'I), striscione su Palazzo Marino gesto ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Milano la sinistra si nasconde dietro a una bandierina della pace per continuare a sostenere pericolose istanze ideologiche anti-israeliane e anti-occidentali". Così in una nota il Consigliere comunale Marco Bestetti, commentando l'esposizione sulla facciata di Palazzo Marino di una bandiera della pace con la scritta "cessate il fuoco ora"."Nell'ultimo Consiglio Comunale" spiega Bestetti "la maggioranza ha infatti incredibilmente bocciato, ignorando ogni appello all'unità, la nostra richiesta di affiggere anche uno striscione per la liberazione degli ostaggi israeliani che, dai tragici fatti del 7 ottobre, sono ancora prigionieri nelle mani dei terroristi. (segue) (Com)