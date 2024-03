Sanità: Magni (Avs), a 100 anni da nascita psichiatria ddl per ripartire da principi legge Basaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, padre della legge 180 del 1978, ricordiamo la portata innovativa della sua riforma per la storia della legislazione sociale in Italia. Oggi che i bisogni di cura della popolazione e le richieste avanzate dai cittadini sono radicalmente mutate, Alleanza verdi e sinistra ha presentato un disegno di legge per rafforzare i principi espressi da Basaglia nella legge che prende il suo nome e riconsiderarli come presupposto sui quali fondare l'innovazione e l'aggiornamento legislativo". Lo ha affermato il senatore di Alleanza verdi e sinistra Tino Magni, primo firmatario del disegno di legge 'Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale'. Si tratta di "18 articoli per una salute mentale di comunità, ponendo sempre al centro il paziente, per poter dare una risposta rapida, appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi ai disagi psichici. Una concreta attuazione, su tutto il territorio nazionale, di misure adeguate a garantire a tutte le persone con sintomi di disagio l'effettivo accesso ad un'assistenza sanitaria e socio-sanitaria che tenga conto delle loro specifiche esigenze", ha spiegato. (segue) (Rin)