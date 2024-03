Sanità: Magni (Avs), a 100 anni da nascita psichiatria ddl per ripartire da principi legge Basaglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ultimi anni hanno evidenziato una crescita esponenziale delle persone entrate per la prima volta in contatto con i dipartimenti di Salute mentale. I sintomi del disagio hanno colpito tutte le fasce della popolazione, ma in maniera prevalente donne e giovani, con un aumento del 30 per cento di problematiche emotivo-affettive tra gli adolescenti, prosegue Magni. Dopo il difficile periodo del Covid, sono state gravi le conseguenze sui minori come l'autolesionismo, gli intenti suicidi, la depressione e una crescita del 70 per cento di disturbi del comportamento alimentare. Sempre più critica è diventata anche la situazione nelle nostre carceri, dove si sta registrando il più alto tasso di suicidi degli ultimi dieci anni. Alla luce di queste problematiche e di quelle connesse ad una non omogenea applicazione della normativa nazionale, incompleta e disuguale tra le diverse regioni, il nostro disegno di legge - conclude Magni - prevede un sistema di protezione, cura e prevenzione reticolare su base territoriale, nel solco del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disturbo mentale". (Rin)