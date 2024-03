Slovacchia: ministro Difesa, invio truppe Nato in Ucraina è una linea rossa da non superare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nulla sarebbe di maggior aiuto all’Ucraina del ritorno in patria dei connazionali in grado di combattere. Lo ha detto il ministro della Difesa slovacco, Robert Kalinak, in un messaggio su Facebook. “Un’opposizione militante sta abusando della guerra e della sofferenza in Ucraina, trasformandole in un patetico duello politico. Invece di guardare realisticamente alla guerra, continuano a chiedere l’invio di altre armi e un’escalation del conflitto”, ha detto il ministro. Tuttavia, a suo avviso, inviare militari dei Paesi della Nato in Ucraina sarebbe “una linea rossa”, superata la quale aumenta il rischio di “un conflitto globale”. Se i sostenitori della guerra fossero seri, “chiederebbero il rientro in patria” degli ucraini fuggiti dal Paese. “E’ tempo per una soluzione pacifica. Solo un immediato cessate il fuoco può impedire ulteriori spargimenti di sangue e ripristinare la sovranità dell’Ucraina”, ha aggiunto Kalinak. (Vap)