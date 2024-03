Ostia: M5s Municipio Roma X, incendio a Capocotta, occorre manutenzione ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incendio "del Mecs Village a Capocotta quasi sicuramente è doloso perché accaduto proprio alla vigilia del bando per l'assegnazione del chiosco. Dopo quello di fine ottobre scorso, quanto successo appare ancora meno casuale. Naturalmente, speriamo che i colpevoli vengano individuati e consegnati alla giustizia perché gli interessi della criminalità sul litorale ci sono e con molte aspettative di lucro, i fatti negli anni lo confermano". Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Movimento 5 stelle del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo, Silvia Paoletti. "Lo sappiamo bene noi - aggiungono - che abbiamo amministrato senza scendere a patti con alcuno, pagando anche in termini di consenso elettorale perché abbiamo valutato prioritario il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. La sentenza del Consiglio di Stato con cui si intima a Roma Capitale la messa a bando delle strutture di Capocotta, conferma e avvalora il nostro operato ed è anche vero che il rispetto della res publica è quello che ci si aspetta guidi una buona amministrazione. Auspichiamo, dunque, che si vada avanti con le gare per la concessione dei chioschi. Detto ciò, è anche importante un'attenta manutenzione ambientale. È evidente infatti lo stato di abbandono delle spiagge di Capocotta, prima causa di degrado e di possibili roghi", concludono.(Com)