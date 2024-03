Giustizia: Borghi (Iv) su Consip, percorso democratico è stato deviato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grandissimo abbraccio di solidarietà umana a Matteo Renzi, alla sua famiglia, a Tiziano Renzi e a Luca Lotti. Da questa vicenda emerge, al di là delle sofferenze personali incorse, questo fatto grave, anzi gravissimo, clamorosamente confermato da una sentenza: in una fase storica di questa Repubblica vi sono stati corpi dello Stato infedeli che hanno tramato ai danni del presidente del Consiglio e del governo in carica. Sarebbe interessante capire perché lo hanno fatto". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia viva. "Questa sentenza impone una rivisitazione di tutti gli ultimi anni e rilancia l'esigenza di capire cosa esattamente sia accaduto e ancora stia accadendo nel Paese, anche alla luce della nota inchiesta sui dossier. E richiede - aggiunge Borghi - che chi ha veramente a cuore la democrazia, si faccia sentire e agisca. Perché Matteo Renzi, i suoi familiari, i suoi amici e i suoi ministri hanno dimostrato carte alla mano la loro correttezza. Ma il percorso democratico in questo paese è stato deviato da quelle inchieste, e dall'uso mediatico che se n'è fatto". (Rin)