Azerbaigian-Kazakhstan: Aliyev e Tokayev assistono ad arrivo treno portacontainer dalla Cina

- I presidenti dell'Azerbaigian e del Kazakhstan, Ilham Aliyev e Kasim-Jomart Tokayev, hanno assistito tramite collegamento video alla cerimonia di arrivo del treno portacontainer dal terminal cinese di Xi'an alla stazione Absheron di Baku. La partenza del treno portacontainer da parte del Centro logistico-trasportativo del Kazakhstan, messo in funzione a Xi'an, in Cina, è di grande importanza per tutti i Paesi coinvolti nel cosiddetto Middle corridor. Il treno composto da sessantuno container ha percorso un tragitto di 7 mila chilometri in undici giorni. Il Centro logistico-trasporto del Kazakistan, che ha iniziato ad operare in Cina in questi giorni, mira ad aumentare significativamente il volume di trasporto merci lungo il percorso. Secondo l'accordo preliminare, attraverso questo centro è previsto l'invio di dieci treni container al mese in Azerbaigian. Grazie agli sforzi congiunti delle amministrazioni ferroviarie dell'Azerbaigian e del Kazakhstan, è previsto un aumento significativo del volume del trasporto merci nel 2024. (segue) (Rum)