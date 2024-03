Azerbaigian-Kazakhstan: Aliyev e Tokayev assistono ad arrivo treno portacontainer dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-febbraio dell'anno in corso, il volume del trasporto merci tra Ferrovie del Kazakhstan e Ferrovie dell'Azerbaigian è aumentato del 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023 ed è stato pari a 539,5 mila tonnellate. Prima dell'apertura del Middle corridor ci volevano circa 53 giorni per consegnare le merci dalla Cina ai porti del Mar Nero attraverso il corridoio centrale, ora questo periodo è di 18 giorni. (Rum)