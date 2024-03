Milano: Piscina (Lega), ok cessate il fuoco, ma sinistra non si dimentichi degli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenterò oggi in Consiglio Comunale un Ordine del Giorno per richiedere che, affiancato al legittimo e condiviso messaggio di 'cessate il fuoco', venga esposto su Palazzo Marino il messaggio 'liberate gli ostaggi', in considerazione del fatto che non possa esistere un cessare il fuoco senza la liberazione degli ostaggi israeliani", dichiara Samuele Piscina, Segretario provinciale Lega di Milano e Consigliere Comunale. “Con l’attentato da parte di Hamas, partito al governo della Palestina dal 2006, avvenuto il 7 ottobre scorso, in un solo giorno circa 250 persone, di cui circa 30 bambini, sono state rapite e portate come ostaggi nella Striscia di Gaza. (segue) (Com)