Milano: Piscina (Lega), ok cessate il fuoco, ma sinistra non si dimentichi degli ostaggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi la maggior parte degli ostaggi è ancora sotto sequestro armato nella Striscia, senza che ci siano concrete possibilità di essere rilasciati. Diventa complicato scindere il cessate il fuoco dalla situazione che, con estrema angoscia, Israele sta ancora vivendo, nella speranza che i propri connazionali possano tornare a casa”. “Come avevo richiesto durante la discussione dell’Ordine del giorno presentato la scorsa settimana dalla maggioranza in Consiglio Comunale, è fondamentale che la richiesta di cessate il fuoco venga affiancato dall’istanza di liberazione degli ostaggi. Accostare i due messaggi sulla facciata di Palazzo Marino mi sembra il minimo per garantire che la legittima e condivisa richiesta non si tramuti in un messaggio di parte, da evitare soprattutto in questo momento delicato del conflitto, auspicando una pace che realmente possa essere duratura e non di facciata”, conclude Piscina. (Com)