Lavoro: Pastorino (Pd), salvare Technisub dalla chiusura, interrogazione a Urso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Un'altra storica azienda genovese rischia la chiusura in nome della delocalizzazione delle attività produttive: le notizie che arrivano da parte di Technisub, realtà ligure fiore all'occhiello della subacquea e leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di imballaggi innovativi in plastica, non sono buone: presenterò una interrogazione per coinvolgere il ministero del made in Italy e chiedere un preciso impegno per salvare questo sito produttivo sul territorio", dichiara il deputato ligure del Partito democratico Luca Pastorino. "Technisub produce maschere, pinne e attrezzatura subacquea dagli anni Sessanta ed è riconosciuto per la sua attenzione all'ambiente nelle fasi di produzione industriale. Il sito produttivo di Genova Struppa occupa 45 dipendenti. L'azienda - in mano alla francese Aqualung - ha però annunciato la chiusura della fabbrica entro marzo 2025 per spostare la produzione in Gran Bretagna. Ritengo fondamentale il coinvolgimento del ministero competente per salvare una realtà storica e mantenere la produzione sul territorio, garantendo un futuro a chi vi è impiegato e mantenendo una storica tradizione in questo campo della città di Genova", conclude Pastorino. (Rin)