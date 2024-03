Lavoro: Barzotti (M5s), governo ha fatto scadere delega su creatori contenuti digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Leggo che la responsabile Istruzione di Forza Italia, Valentina Aprea, sostiene l'urgenza di arrivare a un riconoscimento dei creatori di contenuti digitali. Peccato che finora, sul punto, maggioranza e governo abbiano dormito sonni profondi". Lo scrive in una nota la capogruppo del M5s in commissione Lavoro alla Camera, Valentina Barzotti. "Il M5s se ne occupa fin dalla scorsa legislatura quando, su nostro input, in commissione Lavoro alla Camera si è svolta la prima indagine conoscitiva in materia - aggiunge -. Un'indagine durante la quale sono emersi in modo chiaro i problemi che questi lavoratori devono fronteggiare ogni giorno. Al termine della stessa indagine abbiamo presentato un emendamento, poi approvato durante la fase di conversione della legge 118/2022, che prevedeva una delega al governo a intervenire sul tema. Delega che questo esecutivo ha fatto scadere. Le chiacchiere se le porta il vento", conclude.(Com)