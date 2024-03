Milano: Fontana, basta guerre sia bipartisan, non una campagna per l’una o l’altra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io credo che si debba sicuramente auspicare che non ci siano più guerre nel mondo e il non avere più guerre nel mondo deve essere un messaggio assolutamente bipartisan e che non è una campagna per una o per l’altra parte”. Lo ha dichiarato il presidente Attilio Fontana, a margine della presentazione del progetto “Golf a Scuola'”, commentando l’iniziativa da parte del Comune di Milano di esporre per la giornata di oggi sulla facciata di Palazzo Marino la bandiera della pace con la scritta "cessate il fuoco ora". (Rem)