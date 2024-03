Abruzzo 2024: Fontana, se cdx unito le cose vanno bene, la Sardegna è stato un incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio “che arriva per il centrodestra è molto chiaro: quando è unito, come lo è sempre stato, le cose vanno bene”. Lo ha dichiarato il presidente Attilio Fontana, a margine della presentazione del progetto “Golf a Scuola'”. Quello “della Sardegna è stato un incidente determinato da qualche mal di pancia di qualcuno che faceva parte della coalizione, ma non era organico all'alleanza”, ha continuato Fontana, spiegando che “per il resto il centrodestra dimostra con i numeri di essere sempre l'alleanza più forte, che lavora meglio, sia a livello territoriale sia nazionale".(Rem)