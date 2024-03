Roma: Celli (Pd), pubblicato il bando "Sementi 2024" dedicato ai diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' online da oggi sul portale di Roma Capitale l'avviso pubblico "Sementi 2024" attraverso il quale l'Assemblea Capitolina ha intenzione di concedere per l'anno in corso contributi per le iniziative capaci di interpretare e rappresentare al meglio il tema dei Diritti Umani promosse in favore del territorio capitolino. E' rivolto a istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati (di cui all'articolo 39 c.c.), organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), imprese sociali, enti filantropici, società di mutuo soccorso, altri enti. La domanda di partecipazione, il progetto e tutta la documentazione richiesta devono essere presentati entro le ore 12.00 del 10 aprile 2024. "L'Assemblea capitolina, con Sementi 2024, vuole portare all'attenzione delle associazioni e dei cittadini la Dichiarazione universale dei Diritti umani e la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, sempre invocate ma poco conosciute. Dopo il successo della passata edizione, siamo sicuri che saranno in tanti a rispondere a questo nuovo avviso con progetti di assoluto valore e che coinvolgeranno l'intera città", commenta in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. (Com)