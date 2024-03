Abruzzo 2024: Crosetto, complimenti a Marsilio, centrodestra unito non ha rivali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Complimenti a Marco Marsilio per la netta vittoria a governatore dell'Abruzzo e per una riconferma storica. Lo ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto commentando la vittoria del centrodestra nella regione del centro Italia. Un "segno di chi ha ben meritato e ha saputo farsi apprezzare dagli abruzzesi per i suoi risultati. Il centrodestra, unito, non ha rivali", ha aggiunto Crosetto. (Res)