Calcio: Uefa e Fifa approvano partita amichevole tra Russia e Bielorussia a giugno

- L'Unione delle federazioni calcistiche europee (Uefa) e la Federazione Internazionale di calcio (Fifa) non si oppongono allo svolgimento di una partita amichevole di Bielorussia e Russia. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Tass" il primo vice presidente della Federazione calcistica bielorussa, Andrei Vasilyevich. In precedenza il presidente della Federazione calcistica russa Aleksandr Dyukov ha annunciato che la partita delle squadre nazionali bielorusse e russe si terrà a giugno a Minsk. "La Uefa non si oppone alla nostra partita con la squadra russa", ha detto Vasilevich. "C'è stata una riunione di lavoro e una conversazione con i rappresentanti della Uefa, in cui sono stati raggiunti determinati accordi. Le partite amichevoli internazionali sono concordate solo con Fifa, la Fifa non ha lamentele con noi, e rispettivamente anche la Uefa non le ha", ha aggiunto il funzionario. (Rum)