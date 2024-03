Speciale energia: Zambia, crisi idrica, autorità annunciano razionamento dell'elettricità in alcune aree del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Zambia hanno annunciato il razionamento dell'elettricità in alcune aree del Paese, a causa degli effetti della siccità che sta colpendo gran parte dell’Africa meridionale. Entro l'inizio della prossima settimana, ha affermato in una nota la compagnia statale di distribuzione dell'energia elettrica Zesco, inizieranno otto ore di riduzione del carico al giorno. La decisione si è resa necessaria a causa del basso livello delle acque nella diga di Kariba, utilizzata per generare la maggior parte dell'energia idroelettrica dello Zambia. Lo Zambia continuerà inoltre ad importare energia dal Mozambico per attutire il deficit energetico sull’economia. Il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, ha di recente dichiarato la siccità un’emergenza nazionale e ha esortato i partner locali e internazionali ad aiutare a combatterne gli effetti. Oltre a colpire il settore energetico del Paese, il periodo di siccità sta già danneggiando il settore agricolo dello Zambia, con circa un milione di agricoltori di sussistenza che hanno visto i loro raccolti danneggiati. (Res)