Speciale energia: Ucraina-Russia, Grossi (Aiea), incontri con entrambe le parti contro il rischio di incidente nucleare

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, continua ad avere incontri con entrambe le parti del conflitto russo-ucraino "per contribuire", secondo le sue stesse parole, "a ridurre il pericolo di un incidente nucleare potenzialmente grave che non conoscerebbe confini". E' quanto si legge in un comunicato pubblicato dall'Aiea. La nota ricorda che il 6 marzo Grossi ha avuto un incontro a Sochi, in Russia, con il capo del Cremlino, Vladimir Putin. L'incontro è avvenuto, come sottolinea il comunicato, nell'ambito degli sforzi persistenti dell'Aiea per aiutare a prevenire un incidente nucleare o radiologico durante il conflitto in corso. Grossi ha descritto l'incontro di mercoledì con il Putin come “professionale e franco”, precisando che le discussioni si sono concentrate sull'importanza fondamentale di ridurre i rischi ancora significativi per la sicurezza nucleare presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya (Znpp) nel sud dell'Ucraina, controllata dalla Russia negli ultimi due anni. (Res)