Speciale energia: Mercedes-Benz, BMW registrano nuova JV per ricarica NEV a Pechino

- Una nuova joint venture (JV) istituita da Mercedes-Benz Group China Ltd. e BMW Brilliance Automotive Ltd. è stata registrata nel distretto di Chaoyang a Pechino, come riferito da fonti delle autorità distrettuali. Nel novembre 2023, le due aziende hanno firmato un accordo di cooperazione per istituire la JV, che, secondo quanto hanno dichiarato, aiuterà a gestire la loro rete di supercarica nel mercato cinese. Mercedes-Benz e BMW sfrutteranno la loro esperienza nell'operare impianti di ricarica a livello globale e in Cina, insieme alla loro comprensione dell'industria dei veicoli a nuova energia (NEV), per fornire soluzioni di ricarica per il mercato cinese. Entro la fine del 2026, la nuova JV avrà allestito almeno 1.000 stazioni di supercarica dotate di tecnologie all'avanguardia in tutta la Cina, con circa 7.000 colonnine di ricarica ad alta potenza. Il primo lotto di tali stazioni di supercarica dovrebbe essere operativo in alcune città cinesi nel 2024. (Res)